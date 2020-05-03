Грозы и до плюс 21°С ожидается в Беларуси 4 мая

Будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах - туман.Ветер прогнозируется северо-западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с, при грозах местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью плюс 5-10, по юго-востоку - до 12 тепла. Днем будет плюс 15-21.



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