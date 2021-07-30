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Грозы и тепло обещают синоптики белорусам

Затишье перед бурей. Белорусов ждут еще одни жаркие выходные! Но с кратковременными дождями.

Репетиция перехода на осенний режим ждет нас с начала следующей недели. Характер погоды начнет меняться: синоптики прогнозируют грозовые дожди, шквалистый ветер и дневной максимум +26 градусов.


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