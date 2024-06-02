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Грозы, ливни, град и шквалистый ветер стали ньюсмейкером соцсетей в Беларуси
Главным ньюсмейкером соцсетей в Беларуси вновь стала непогода. И пока в одних регионах любовались красотой грозовых туч, в других - царил просто хаос. Ураган валил деревья, град засыпал новый урожай. А еще ливни и грозы. Накануне стихия прошлась по югу страны. Очевидцы публикуют видео из Бреста и области. Сегодня фиксировали град, он выпал в столичном регионе. Из-за сильного ливня была нулевая видимость на дорогах. Автомобили просто встали, чтобы переждать непогоду. Лишь единицы решались продолжать движение. На трассах возникли временные заторы. Похоже, завтра нас ожидает такая же непогода. Уже объявлен оранжевый уровень из-за шквалистого ветра. Ожидаются грозы и дожди. МЧС просит быть максимально осторожными. Вероятны обрывы линий электропередачи, падение деревьев, подтопление отдельных домов, огородов и автодорог.
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