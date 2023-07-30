ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Грозы, ливни и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 30 июля

Непредсказуемая погода сегодня ожидается в Беларуси. Синоптики обещают по всей стране грозы, ливни, порывистый ветер. При этом температура воздуха поднимется до 27 градусов.

В МЧС предупредили о возможном снижении видимости на дорогах и отключении электричества в населенных пунктах. Будьте осторожны!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все