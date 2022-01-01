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МВД: Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано

В целом новогодняя ночь прошла без серьезных чрезвычайных происшествий. Как отметили в МВД Беларуси, лишь несколько человек пострадали от пиротехники.

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