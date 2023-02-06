Грудных детей отдавали собакам на растерзание. Почти 167 тыс. детей были уничтожены в Беларуси за годы оккупации

В августе 1941 года газеты Германии на первых полосах разместили фотографии, которые вызывали у читателей умиление. На них рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в окружении детей-сирот детского дома. Снимки сделаны на занятой немцами белорусской территории - в Новинках.

На снимках рейхсфюрер СС находятся среди воспитанников детского дома при местном совхозе в Новинках. Дети - около личного автомобиля Гиммлера и с интересом рассматривают его. На голове одного из мальчишек фуражка офицера СС. Улыбки, трогательная забота о детях на новых немецких землях.





Однако в реальности в отношении детей на оккупированной территории фашистами реализовывался план их тотального уничтожения наряду со взрослым населением.

В один из дней начала 1944 года в Бобруйском концлагере проходила облава. К центральному бараку немцы прикладами автоматов подталкивали небольшую группу женщин с младенцами на руках.

Крики фашистов, пулеметная очередь над головой. Дети плакали, их, как могли, пытались успокоить перепуганные женщины. Но это было невозможно. Оглушительный лай огромных собак, их звериный оскал был таким, что казалось, они вот-вот набросятся на узников и просто разорвут. Но озверевшие псы бесновались неспроста. Они учуяли поживу. Полицейский отдал приказ. У женщин начали отбирать младенцев. Стенания, крики, мольбы о помощи.

Отбирали детей и бросали деток собакам, овчаркам. Я еще помню этих собак, они были, как маламуты, вот такие собаки были, серые. У меня начинается мандраж. Зрянова Анна Сергеевна, узница Бобруйского концлагеря





Детей старались спасти. Их уводили в партизанские отряды, проводили операции по переправке детей из детских домов на Большую землю. Но война делала свое дело. Всего за годы оккупации в Беларуси были уничтожены 166885 детей. Сиротами остались более 138 тыс., почти 33 тыс. малолетних жителей республики вывезено в Германию, узниками детских концлагерей стали более 35 тыс. белорусских детей.

Правда, об этом немецкая пресса не сообщала, как и о посещении рейхсфюрером СС Гиммлером в Минске других важных объектов - концлагеря для военнопленных и гражданского населения, гетто, психиатрической больницы в Новинках. О результатах мир узнает позже.