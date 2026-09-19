Группа "На-На" - хедлайнер концерта на празднике "Дожинки" в Дзержинске

На праздник урожая в Дзержинск приехала группа "На-На". Музыканты назвали белорусские "Дожинки" замечательным праздником окончания битвы за урожай. По их словам, на таком торжестве чествуют передовиков, которые лучше всех сделали свое дело. "Прекрасно!" - так коротко оценил атмосферу один из артистов.

Гости признались, что хорошо знают белорусскую продукцию. Каждый приезд в республику, сказали они, заканчивается обжорством, потому что за столом невозможно удержаться. "Столько вкусных колбас, столько прекрасной молочки, прекрасные сыры", - отметил Михаил Игонин. Коллеги добавили, что и в этот раз ходили в магазин и набрали белорусских продуктов. "Это самая вкусная продукция", - подчеркнули они. По секрету один из артистов сказал, что взяли "нормальное количество колбаски". Владимир Политов вспомнил 1990-е, когда из Беларуси увозили тушенку "просто ящиками, потому что это очень вкусно".

"На-На" назвали "Славянский базар" родным домом. С начала 1990-х группа выступала на фестивале столько раз, что концерты "по пальцам не пересчитать". 2026 год не стал исключением: коллектив участвовал в открытии и дал два концерта. "Атмосфера потрясающая. Это уникальное событие, уникальный музыкальный фестиваль, где люди до 6 утра, или даже до 7 утра, не спят", - сказал Игонин. По его оценке, это круглосуточный праздник, с которым не сравнится ни один фестиваль в России и в мире. "От чистого сердца", - добавил артист.

Говоря о тренде, когда артисту мало голоса и харизмы и нужно писать свои песни, музыканты ответили, что им "повезло с этой тенденцией". Автором новых песен назвали Марину Чернявскую. "Она автор наших всех последних песен, самых крутых, самых лучших", - сказал Вячеслав Жеребкин.

Игонин отдельно поклонился тем, кто умеет сочинять: это, по его словам, особый дар, и таких людей должно быть больше.

Артисты следят и за белорусским проектом "Фактор Бай". На вопрос, что привезли на "Дожинки", ответили просто: праздник и хорошее настроение. "Мы, конечно, споем свои хиты и для кого-то, может быть, открытием будет наше новое творчество", - пообещал Владимир Политов. Выступление на главной сцене в Дзержинске началось в тот же вечер.

Эстафету областных "Дожинок" Дзержинск передал Любани.