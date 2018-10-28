Группа "А" КГБ Беларуси заняла первое место в международных соревнованиях по стрельбе

Состязание проходило в Московской области, посвящено оно было 25-летию образования службы безопасности Президента России.

Конкуренцию Специальному оперативно-боевому подразделению из Беларуси составили 14 команд. Элитные бойцы нашей страны, России и Казахстана демонстрировали свои навыки в стрелковой подготовке, обезвреживании преступников в лесу, освобождении заложников, а также ведении переговоров и оказании первой медицинской помощи. Победители скромно признаются, что к соревнованию не готовились, а достигнутый результат - отражение повседневной работы.