Группа итальянских лицеистов приехала в Беларусь

Группа итальянских лицеистов из Сардинии приехала в Беларусь. Цель поездки - знакомство с культурой и православными традициями нашей страны. Учащиеся Научного лицея Пачинотти из города Кальяри стали победителями регионального молодежного конкурса, где представили видеофильм "Рождество приходит дважды".

Итальянские ребята посетили Национальную библиотеку, храмы, учебные заведения. А также побывали в парке-музее интерактивной истории "Сула", где на Масленицу (а она началась у православных сегодня) угощают блинами по белорусским обычаям.