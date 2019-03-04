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Группа итальянских лицеистов приехала в Беларусь

Группа итальянских лицеистов из Сардинии приехала в Беларусь. Цель поездки - знакомство с культурой и православными традициями нашей страны. Учащиеся Научного лицея Пачинотти из города Кальяри стали победителями регионального молодежного конкурса, где представили видеофильм "Рождество приходит дважды".


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Итальянские ребята посетили Национальную библиотеку, храмы, учебные заведения. А также побывали в парке-музее интерактивной истории "Сула", где на Масленицу (а она началась у православных сегодня) угощают блинами по белорусским обычаям.

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