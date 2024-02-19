Группа наркозакладчиков задержана в Минске

В столице задержана группа закладчиков. Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке коллег из Оперативной таможни и спецподразделения "Стрела" остановили деятельность дилеров из Минской области. При них и в автомобиле, на котором передвигались мужчины, а также в тайниках был обнаружен мефедрон.