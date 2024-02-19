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Группа наркозакладчиков задержана в Минске

В столице задержана группа закладчиков. Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке коллег из Оперативной таможни и спецподразделения "Стрела" остановили деятельность дилеров из Минской области. При них и в автомобиле, на котором передвигались мужчины, а также в тайниках был обнаружен мефедрон.

Сообщается, что 25-летний закладчик наркошопа по заданию куратора забрал в Минске крупную партию товара, в машине расфасовал на мелкие дозы и собирался разложить по тайникам. Помогали ему 44-летний родственник и 17-летний односельчанин.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности злоумышленников.

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