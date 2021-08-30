Группа польских активистов попыталась сломать забор на границе с Беларусью из солидарности с афганцами

Из солидарности с афганцами поляки атаковали забор на границе с Беларусью. Активисты считают,что Польшакак союзник США в Афганистане несет ответственность за положение, в котором оказались его жители, и у Варшавы есть обязательства перед беженцами, пытающимися попасть в страну. 12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов пытались повредить забор с помощью кусачек и растянуть его. Все они задержаны и ждут предъявления обвинения. Напомним, ранее Варшава из-за роста числа нелегалов, пытающихся попасть в ЕС, приступила к строительству дополнительного забора из колючей проволоки высотой два с половиной метра на границе с Беларусью.

Кстати, о справедливости и гуманизме. Все словно забыли о задержании в октябре прошлого года польского адвоката Романа Гертых. Влиятельный политик открыто критиковал власти, вел несколько дел против членов правящей партии "Закон и справедливость". В мировой прессе тогда было много шума. Но очевидно это другое. Адвоката задержали якобы по подозрению в коррупции. Правда, позже обвинения не подтвердились. При этом Польша утверждает, что она свободная страна и у нее нет политзаключенных. Но это смотря, каким аршином мерить.