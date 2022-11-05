Группа студентов задержана в Мозыре по подозрению в избиении наркокурьера

Милиция надела наручники на группу студентов, подозреваемых в избиении наркокурьера в Мозыре. Как сообщили в МВД, все трое подрабатывали в наркомаркете так называемыми спортиками. Одному - 17, еще двоим - 18 лет.

По информации оперативников, младший из задержанных получил "заказ" от куратора наказать сбытчика, который провинился - 37-летнего жителя Добруша. Мужчину заманили в лес, жестоко избили, обожгли и пустили пулю из пневматического пистолета в голову. А в конце заставили извиниться на камеру. С травмами потерпевшего доставили в госпиталь, о чем медики сообщили в милицию.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц. Кроме того, "вышибалы" будут расцениваться как полноценные участники организованных преступных групп, занимающихся наркоторговлей. Речь идет о квалификации по ст.328 Уголовного кодекса "Незаконный оборот наркотических средств", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Виктор Прокопенко, начальник отдела УУР УВД Гомельского облисполкома





В Беларуси задержаны более 30 "спортиков", работающих на виртуальный наркомаркет

Как отметили в МВД, всего с начала года в стране задержаны более трех десятков "коллекторов", работающих на виртуальный магазин по продаже запрещенных веществ.