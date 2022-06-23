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Группировка Автуховича причастна к взрыву машины сотрудника ОМОН

В Гродно продолжается допрос потерпевших по делу Автуховича. Один из них - сотрудник ОМОН. В ноябре 2020 года его машину взорвали. В процессе следствия к произошедшему была установлена причастность участников группировки Николая Автуховича.

На скамье подсудимых - 12 фигурантов дела. Главарю банды Николаю Автуховичу предъявлены обвинения по 12 статьям Уголовного кодекса, по одной из них грозит высшая мера наказания.

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