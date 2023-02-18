Группу нелегальных мигрантов задержали в агроусадьбе под Минском

Под Минском задержаны 94 нелегальных мигранта, пишет БелТА.

Сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД при поддержке ОМОНа в агроусадьбе в агрогородке Михановичи установили группу нелегальных мигрантов.

Задержаны 94 человека. Среди них граждане Алжира, Афганистана, Египта, Йемена, Ирака, Сирии, Марокко и Пакистана. Они прибыли в нашу страну из России наземным транспортом и планировали проследовать в Западную Европу. Белорусских виз у них нет.

К административной ответственности привлечены 54 иностранца, им предоставлено право добровольного выезда. Еще семь, не имеющих документов, задержаны для установления личности. В отношении четверых рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением срока запрета въезда в Беларусь. Принудительно выдворены из страны 27 человек. Двое переданы в столичный регион для выяснения обстоятельств уклонения от добровольного выезда.

Сейчас проводится проверка по установлению организаторов и пособников деятельности по незаконному въезду в Беларусь нелегальных мигрантов, решается вопрос о депортации задержанных.