Группу нелегалов задержали лидские пограничники

Группу нелегалов задержали пограничники в Вороновском районе. Нарушители - это пятеро граждан Ирака, среди них ребенок. Все они преодолели сигнализационный комплекс, но к границе подойти не успели. В отношении фигурантов начат административный процесс. В ГПК с начала года отмечают рост числа нелегальных мигрантов, которые следуют в Евросоюз. В частности, на границе с Литвой количество задержанных нарушителей возросло почти в 20 раз.