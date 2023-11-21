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Группу с холодным оружием задержали правоохранители в Крупском районе
Правоохранители с применением табельного оружия задержали вооруженную ножами группу в Крупском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.
В милицию поступила оперативная информация: в одном из домов деревни Великий Лес Крупского района находится группа вооруженных людей. В 8:10 сотрудники 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД и ОМОН УВД Миноблисполкома прибыли по указанному адресу.
В доме был обнаружен его 62-летний хозяин с двумя сыновьями. Отца и его старшего 36-летнего сына задержали сразу. 19-летний фигурант вышел на сотрудников органов с двумя ножами, выкрикивая угрозы. На неоднократные требования положить оружие на пол он не реагировал. Правоохранитель произвел предупредительный выстрел, после чего было применено оружие на поражение. Угрожавший холодным оружием злоумышленник госпитализирован. Других подробностей не сообщается.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Фото из открытых интернет-источников
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