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Груз массой 20 тонн. По поручению главы государства Беларусь направит гуманитарную помощь Мьянме
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Беларусь направит гуманитарную помощь Мьянме по поручению главы государства.
МЧС в кратчайшие сроки сформировало нужный груз массой 20 тонн пострадавшим от землетрясения. В его составе комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания. Сопроводит гуманитарную помощь в Мьянму и передаст местным властям делегация МЧС Беларуси во главе с первым заместителем министра Александром Худолеевым.
Доставка будет осуществляться самолетом Ил-76 Вооруженных Сил Беларуси. Планируется, что этот же самолет доставит белорусских спасателей, оказывавших помощь в ликвидации последствий землетрясения, на родину.