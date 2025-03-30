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Груз массой 20 тонн. По поручению главы государства Беларусь направит гуманитарную помощь Мьянме

Беларусь направит гуманитарную помощь Мьянме по поручению главы государства.

МЧС в кратчайшие сроки сформировало нужный груз массой 20 тонн пострадавшим от землетрясения. В его составе комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания. Сопроводит гуманитарную помощь в Мьянму и передаст местным властям делегация МЧС Беларуси во главе с первым заместителем министра Александром Худолеевым.

Доставка будет осуществляться самолетом Ил-76 Вооруженных Сил Беларуси. Планируется, что этот же самолет доставит белорусских спасателей, оказывавших помощь в ликвидации последствий землетрясения, на родину.

МЧСгуманитарный грузМьянма