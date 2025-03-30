Груз массой 20 тонн. По поручению главы государства Беларусь направит гуманитарную помощь Мьянме

МЧС в кратчайшие сроки сформировало нужный груз массой 20 тонн пострадавшим от землетрясения. В его составе комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания. Сопроводит гуманитарную помощь в Мьянму и передаст местным властям делегация МЧС Беларуси во главе с первым заместителем министра Александром Худолеевым.