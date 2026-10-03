Грузинский фестиваль "Тбилисоба" вернулся в Минск спустя 7 лет

Праздник солнечной Грузии в самом центре столицы - фестиваль "Тбилисоба" спустя 7 лет вернулся в Минск и разгорается на площадке возле Дворца спорта. Аутентичные коллективы из этой далекой, но в тоже время близкой для нас страны радуют гостей и жителей Минска своей музыкой и танцами и, конечно, огромный фудкорт с традиционными грузинскими напитками и блюдами.

Субботний вечер в центре столицы явно не про тишину. У Дворца спорта развернули "Тбилисобу" - традиционный грузинский праздник сбора урожая. В Минск он приехал впервые за 7 лет. Организаторы не скромничают: называют площадку главной концертной точкой дня.

Со сцены идет многоголосие, то самое, что ЮНЕСКО считает культурным наследием. Звучит и всем известная "Сулико". Рядом работают точки с блюдами грузинской кухни.

"Праздник замечательный, погода шикарная, прямо как заказано. На 100 % ощущается грузинское мужское многоголосие, послушать его в Минске очень приятно", - говорит одна из гостей. Другая добавляет: "Запах Грузии со всех сторон, звуки Грузии, грузины кругом - просто шикарно".

Те, кто пришел еще в 15:00, сходятся в одном: таких концертов городу не хватает. Особенно тем, кто пока не может съездить в Грузию и хочет хотя бы здесь послушать мотивы и поесть.

Площадка работает как минимум до 22:00. Вход свободный для всех, кому близки грузинская кухня и культура.