Грузия благодарна белорусам за поддержку во время пандемии коронавируса

Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия.



Дипломат обратил внимание на помощь белорусской стороны в доставке граждан Грузии на родину в тот период, когда во многих странах были введены ограничения. По его словам, более 2,7 тыс. грузин через Минск смогли прилететь домой благодаря белорусской стороне. Валерий Кварацхелия выразил благодарность в том числе компании "Белавиа", авиарейсами которой осуществлялась доставка граждан Грузии в Тбилиси.



"Несмотря на то что многое закрылось из-за коронавируса, мы стараемся поддерживать друг друга, и дальше будем торговать и развивать контакты", - подчеркнул Посол.



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