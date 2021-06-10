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Грузоперевозчики смогут воспользоваться услугой "Электронная очередь" в пункте пропуска "Каменный Лог"

Пересекать границу станет комфортнее: с сегодняшнего дня грузоперевозчики могут воспользоваться услугой "Электронная очередь" в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовском направлении. Появилась возможность не только заранее забронировать время въезда в пункт пропуска, но и воспользоваться зоной ожидания на территории транспортно-логистического центра. Заблаговременно приехав на границу, водители в комфортных условиях могут ждать команды на въезд в пункт пропуска для оформления грузов.

Если сопредельная сторона не принимает по каким-то причинам грузовики, соответственно они в очереди стоят вдоль дороги, где нет никаких условий комфортных для ожидания, поэтому площадка электронной очереди, вся система электронной очереди предназначена для того, чтобы водители находились в комфортных условиях. "Каменный Лог" - уже шестой пункт пропуска, в котором функционирует система электронной очереди. Таможенный комитет планирует ввести такую услугу на всех участках границы в самых востребованных международных пунктах пропуска.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси



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