Грузоперевозчики смогут воспользоваться услугой "Электронная очередь" в пункте пропуска "Каменный Лог"

Если сопредельная сторона не принимает по каким-то причинам грузовики, соответственно они в очереди стоят вдоль дороги, где нет никаких условий комфортных для ожидания, поэтому площадка электронной очереди, вся система электронной очереди предназначена для того, чтобы водители находились в комфортных условиях. "Каменный Лог" - уже шестой пункт пропуска, в котором функционирует система электронной очереди. Таможенный комитет планирует ввести такую услугу на всех участках границы в самых востребованных международных пунктах пропуска.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси