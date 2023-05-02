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Грузовые автомобили - на особом контроле ГАИ

Контроль за грузовым трафиком. ГАИ проверяет коммерческий транспорт. Водители обязаны предоставить необходимые документы: страховку, допуск к движению и путевые листы. Само транспортное средство должно быть технически исправно - особый акцент на тормозную систему и рулевое управление - от этого напрямую зависит безопасность движения.

Также водителям большегрузов рекомендуют соблюдать скоростной режим и следить за плавностью маневров на дороге.

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