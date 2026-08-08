Грядка как актив: белорусы зарабатывают на овощах и ягодах почти 80 млн рублей

Краткий пересказ от ИИ

Купить, сохранить и реализовать. Тройную задачу по сбыту приусадебных даров возлагает на себя Белкоопсоюз. Сейчас у предприятий потребкооперации пора жаркая: люди активно несут то, что вырастили на своем огороде с избытком. За последние полгода белорусы сдали излишков сельхозпродукции почти на 80 млн рублей.

Каждое лето, особенно такое, как сейчас, - то в меру дождливое, то радующее палящим солнцем, - время, когда многие любители посидеть над своими сотками за городом становятся обладателями вкусной валюты в виде огурцов, помидоров, яблок, ягод. Только кто-то своим вкусным и полезным капиталом пользуется сам, а кто-то - меняет на копеечку, уже настоящую. Хотя, может, и не совсем копейку.

Для Виталия Чечета дорога до приемозаготовительного пункта, что на рынке в Слуцке, давно проезжена и протоптана. Тут его знают все. И любят то, с чем он приезжает сюда, - с сочными плодами земли агрогородка Весея.

Виталий Чечет, житель агрогородка Весея:

"Садим овощи: картофель, свеклу, лук. Заготавливаем себе на год. А лишнее сдаем в приемный пункт. Мы зарабатываем на этом довольно хорошо. Собираем детям на учебу. Они помогают нам, и мы вместе все делаем, вся семья".

Любые пути пополнения бюджета семьи хороши, тем более когда продаешь по адекватным ценам. Картошка - за килограмм от 80 копеек, томаты - от двух с половиной рублей, лисички - от шести. Если еще взять в расчет то, что не приходится стоять под такой жарой и объясняться с покупателями, - вариант самый подходящий и щадящий. Отдал - и гора с плеч, и рубль в кармане.

"Когда первые овощи, цена хорошая. Свеклу приносят, лук, но основная масса – картофель, лисички по сезону, голубика, черника, клубника, земляника садовая. Все потихоньку несут", - рассказала заготовитель Ольга Санкевич.

Прошедшие полгода показали: кооператоры страны смогли увеличить объемы заготовок на 14 % по сравнению с тем же периодом 2025-го. За это время закупили в общей сложности 6 тыс. тонн картофеля, 11 тыс. тонн овощей. Плодов и ягод - четыре с половиной тысячи, дикоросов - свыше 20 тонн. Ассортимент сдаваемой продукции радует разнообразием.

Оксана Скиндер, зампредседателя правления Белкоопсоюза:

"Белорусский огурец присутствует круглый год в торговой сети, томаты, капуста ранняя, причем капуста многочисленных сортов: белокочанная, цветная капуста, пекинская, брюссельская. Морковь, свекла, лук, чеснок, кабачки, баклажаны, перец. Все это мы сегодня готовы закупить у населения и реализовывать на внутреннем рынке, а также перерабатывающим предприятиям Республики Беларусь".

И если все-таки решитесь сдать что-то из своих закромов, но есть страх, что, мол, пропадет результат моего труда где-то на чужой стороне, - то беспокоиться точно не о чем: вопрос, куда сбыть товар, даже не возникает.

Татьяна Сучко, директор Слуцкого рынка ОПС:

"Продукцию, которую мы заготавливаем, реализуем через собственную торговую сеть. У нас есть и магазины на территории рынка, и автомагазины, а также организации, столовая. Сдатчик может сдать данную продукцию через приемно-заготовительный пункт на рынке, в приемно-заготовительный пункт на территории города или напрямую на склады, если большие партии".

Если нет возможности доехать до города и сдать яблоки, каждый вправе заказать машину для вывоза своего богатого урожая.

Но есть и та категория хозяев, кому в радость примерить на себя роль менеджера по продажам. Есть желание самостоятельно презентовать свой товар во всей красе? Белкоопсоюз условия предоставит. На рынках страны для сельчан и фермеров создано около 6 тыс. торговых мест.

Александр Маньдич, житель деревни Великая Слива:

"Уже более 25 лет торгую на рынке. Выращиваю сам. Теплицы большие, огород. С января месяца выращиваем рассаду хорошую, которую люди уже оценили. Реализуем на рынке. Благодарны люди всегда, потому что помидоры хорошие, огурцы хорошие, все. Продукция качественная".

Люди села знают толк в работе с землей. Поэтому она так щедро одаривает своих помощников, что хватает самому и другим достается. А наша потребкооперация лишь помогает этому изобилию не пропасть, чтобы каждый, кто купил или продал, остался в выгоде.