ГТК Беларуси: квота на беспошлинный ввоз электромобилей для юрлиц исчерпана

Количественная квота по беспошлинному ввозу юридическими лицами электромобилей исчерпана. Об этом 24 июля сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

В ведомстве отметили, что при планировании дальнейшего импорта следует учитывать необходимость уплаты ввозной таможенной пошлины в размере 15 % от стоимости транспортного средства.

Не исключено, что после того как будут проданы все электромобили, которые уже были привезены в Беларусь и растаможены, цена на новый электротраспорт может вырасти в салонах до 15 %. В связи с этим Ассоциация развития электротранспорта направила запрос в советующие ведомства с предложением увеличить количество квот на IV квартал 2026 года. Не исключено, что вопрос будет вынесен на заседание Евразийской комиссии, которое состоится в начале августа.

Сергей Худоешко, председатель Белорусской ассоциации развития электротранспорта:

"Мы располагали информацией, что Кыргызская Республика уже подала запрос на увеличение квоты с 15 до 45 тыс. И, конечно же, Беларуси, на мой взгляд, тоже нужно пакетно зайти вместе с членами ЕС в этот процесс. В начале августа в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане пройдет заседание Совета ЕК. И я тоже старался успеть с этими обращениями в госорганы, чтобы нас как крупных игроков рынка услышали и, возможно, сформировали свое предложение в Совет ЕЭК. Тем более просил я на IV квартал 2026 года, потому что хотелось бы, чтобы динамика ввоза сохранилась".

Вместе с тем исчерпанные квоты не влияют на возможность применения юридическими лицами освобождения от НДС в отношении электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. Что касается оставшегося объема квоты на льготный ввоз электромобилей физлицами, на 24 июля он составляет 1708 авто.