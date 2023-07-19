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ГТК: кинологи с начала года пресекли 30 фактов перемещения наркотиков через границу
С участием кинологических подразделений белорусской таможни с начала года пресечено 30 фактов перемещения наркотиков через таможенную границу, передает БЕЛТА.
"Служебные собаки таможенных органов используются в основном для поиска наркотических средств и психотропных веществ, они способны находить денежные купюры и оружие, обнаруживать товары, обладающие слабым запахом и сокрытые в тайниках", - пояснили в ГТК.
В настоящее время в штате белорусской таможни 40 служебных собак: 23 немецкие овчарки, 9 лабрадоров, 2 русских спаниеля, английский кокер-спаниель, джек-рассел-терьер, бордер-колли, бельгийская овчарка, ротвейлер, немецкий пинчер.
Фото: БЕЛТА
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