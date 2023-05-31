ГТК: нововведение польской стороны еще больше усугубит положение европейского бизнеса

Новые меры еще больше усложнили деятельность бизнеса, но хочу отметить, что белорусская таможня примет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить товаропоток через границу в самые кратчайшие сроки и с наибольшей эффективностью. Дополнительно хочу отметить и обратить внимание перевозчиков, а также отправителей и получателей груза на своевременное предоставление информации таможенным органам для того, чтобы обеспечить совершение таможенных операций в самые кратчайшие сроки.

Сергей Федоров, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси