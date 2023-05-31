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ГТК: нововведение польской стороны еще больше усугубит положение европейского бизнеса
Запрет польской стороной на перемещение грузовиков и прицепов через границу окажет негативное влияние на европейский бизнес, прогнозируют в Государственном таможенном комитете Беларуси. Перевозчикам теперь придется перегружать товары. Напомним, с завтрашнего дня польская сторона вводит полный запрет на перемещение через белорусско-польскую границу всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов. Въезд на территорию стран Евросоюза тягачей, зарегистрированных в Беларуси и России, был запрещен еще с апреля прошлого года. Однако ранее удавалось обходить запрет с помощью перецепки грузов вместе с прицепом. Нововведения запретили и эти действия.
Новые меры еще больше усложнили деятельность бизнеса, но хочу отметить, что белорусская таможня примет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить товаропоток через границу в самые кратчайшие сроки и с наибольшей эффективностью. Дополнительно хочу отметить и обратить внимание перевозчиков, а также отправителей и получателей груза на своевременное предоставление информации таможенным органам для того, чтобы обеспечить совершение таможенных операций в самые кратчайшие сроки.
Сегодня единственным функционирующим пунктом пропуска на белорусско-польской границе для грузовиков остаются Козловичи. Вероятнее всего, очередной запрет польской стороны усложнит и без того напряженную ситуацию для перевозчиков. Данный запрет касается лишь белорусско-польской границы. Пункты пропуска в литовском направлении продолжат работу в прежнем режиме.
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