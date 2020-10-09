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ГТК пополнит госказну на 8,5 млрд рублей к концу года
8,5 млрд рублей к концу года. Такой суммой таможня планирует пополнить госказну. Пока не добираем 15 % (в основном на железнодорожных перевозках). На работе ведомства отразились пандемия и налоговой маневр. Стоит задача - наверстать упущенное и хотя бы удержаться на уровне прошлого года. Сделать это будет непросто. Не на руку и вторая волна COVID - как развернется вирус осенью совсем непонятно. Да и нестабильная экономическая ситуация в мире лишь подливает масла в огонь. Чем живет белорусская таможня сегодня - в следующем репортаже.
Рассказывает Вероника Бута.
Навигационная пломба для перевозчиков - одно из вынужденных внедрений белорусских таможенников. Она предназначена для того, чтобы отследить маршрут, по которому следует перевозчик. Любые отклонения от пути, длительность остановок, выполнение обязательств - под контролем каждый километр. Такое пристальное внимание неспроста. Во время пандемии Беларусь свои границы не закрыла, а навигационная пломба - это в первую очередь мера безопасности.
Навигационные устройства - это альтернатива таможенному сопровождению. Его вправе применять, если есть подозрения, что перевозчик не соблюдает законодательства государств - участников ЕАЭС. Но с точки зрения экономии - пломба гораздо дешевле.
Белорусская таможня усилила контроль на границе со странами ЕС, в том числе это касается и физических лиц. Что, конечно, автоматически отразилось и на очередях. На погранпереходах белорусам приходится зачастую выбрасывать даже продукты питания, хотя нормы беспошлинного ввоза не менялись. В таможенном комитете ситуацию прокомментировали.
Пандемия застала врасплох все страны. Товарооборот начал снижаться с первых дней. В начале июня ситуация стала восстанавливаться. Если в июне белорусскую границу пересекли 6 тысяч авто, в июле уже 6 300, в августе 6 600. Тенденция увеличения сохраняется. С начала года 71 миллион тонн товаров проследовали через нашу границу, а госказну таможня пополнила на более чем 6 млрд рублей. В планах к концу 2020-го иметь 8,5.
Сейчас специалисты ведут расчет, насколько выгодно для нас перенаправить грузы с балтийского направления на российское, а такая задача стоит на высшем уровне. Беларусь имеет достаточно развитую сеть транспортно-логистических центров. Глава ГТК рекламирует бизнесу наши возможности.
Совершенствуются и технологии, когда скорость не во вред качеству. Так, практически все импортные декларации белорусской стороной оформляются менее чем за 2 часа. Около 90 % экспортных партий отпускаются и вовсе за 5 минут. С такими показателями планируют работать и на обновленных пунктах.
Так, к концу года планируют завершить реконструкцию "Урбаны" на латвийской границе, завершить работы на пункте "Верхний Теребежов" (со стороны Украины) рассчитывают в начале будущего года.
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