ГТК прокомментировал урезание лимитов на беспошлинный ввоз товаров до 500 евро

Сегодня глава Государственного таможенного комитета прокомментировал вопрос об урезании лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за границы до 500 евро с нового года. Сейчас эта норма втрое больше. Решение принято Евразийской экономической комиссией. По словам Юрия Сенько, ограничения не затронут обычных туристов, так как стоимость их покупок и сейчас далека от максимума. В основном это коснется тех, кто привозит товар в коммерческих целях.