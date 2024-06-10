Правила ввоза шин и колес к личным транспортным средствам разъяснили в ГТК

Ввоз новых шин и колес в качестве товаров для личного пользования допускается в количестве не более одного комплекта в течение календарного года к каждому транспортному средству. Обэтом сообщают "Минск-Новости" со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ведомстве рассказали об условиях ввоза. Так, шины (колеса) могут быть установлены по радиусу на транспортное средство, находящееся в собственности у лица, подающего декларацию.

Информация о декларанте должна быть обозначена в свидетельстве о регистрации автомобиля. Также ее можно указать в документе, подтверждающем приобретение лицом права собственности на транспортное средство для личного пользования, несостоящее на регистрационном учете в государстве - члене ЕАЭС или другой стране (договор купли-продажи, договор дарения, счет-справка, документы, подтверждающие получение транспортного средства в наследство).