Губернатор Гродненской области в проекте "Разговор у Президента"

Высокие технологии и сельское хозяйство, почему медицина в регионах - это дорого, но государство будет и дальше платить за повышение уровня жизни людей, а также безвиз для граждан соседних стран - как белорусское добрососедство побеждает пропаганду. Смотрите сегодня интервью с председателем Гродненской области Владимиром Караником в проекте