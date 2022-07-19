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Губернатор Гродненской области в проекте "Разговор у Президента"


Высокие технологии и сельское хозяйство, почему медицина в регионах - это дорого, но государство будет и дальше платить за повышение уровня жизни людей, а также безвиз для граждан соседних стран - как белорусское добрососедство побеждает пропаганду. Смотрите сегодня интервью с председателем Гродненской области Владимиром Караником в проекте

"Разговор у Президента"

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