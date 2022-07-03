Губернатор Иркутской области России о новых соглашениях и контрактах с Беларусью

Губернаторы, министры, бизнесмены… Идеи по новым соглашениям и контрактам возникали даже в кулуарах форума. Анастасия Бенедисюк поговорила с главой Иркутской области и выяснила - наши люди и там есть!

О тесном сотрудничестве, не глядя на расстояние в 6 тысяч километров и разные часовые пояса

Для нас это не расстояние, потому что, если брать южную границу Иркутской области и северную, это 1350 км. Мы понимаем, что сложно, тяжело, это новое развитие, с учетом международной установки, где нас объединять будет много общего, потому что у нас единая задача.

Наиболее тесное сотрудничество у нас в развитии сельского хозяйства, лесовосстановления, в развитии транспортной инфраструктуры. Мы сегодня заключили дополнительное соглашение с МТЗ, где мы рассматриваем приобретение техники по линии лесозаготовительного производства, по линии лесохозяйственного производства, по пожарной тематике, по линии сельского хозяйства, по линии коммунальной техники, по линии дорожной техники, по линии строительной. Мы сегодня видим возможность белорусских коллег предложить условия, которые нам будут интересны, мы договорились с тем, с кем заключили сегодня - с Гомсельмашем, приехать на праздник поля -12 июля, коллеги доработают и смогут уже показать технику, а фермеры сами для себя определят нужно это им или нет.

О сотрудничестве маленьких населенных пунктов

Это хорошее подспорье, у нас было выездное заседание, совет округа именно по межнациональным отношениям, область вошла в лидирующие позиции. 90 % удовлетворены такими межнациональными отношениями. У нас большая диаспора белорусская. 14 тысяч проживают на территории Иркутской области, есть деревня Тургеневка Баяндаевского района, где жители чтят традиции. Они переселились давно, занимаются сельским хозяйством. Она будет рассматриваться как центр развития туризма, а, может, истории и всего, что связано с культурой. Я не зря предложил государственно-авиационное сообщение делать, потому что это будет в интересах жителей Беларуси и жителей Иркутской области.

О перспективах развития д. Тургеневка

Может быть, уже заключим какое-то соглашение с сельским поселением Гродненской области или Брестской области для того, чтобы выйти на новый уровень, это будет хороший стандарт взаимоотношений национальных культур в развитии этих регионов.

Более 100 тыс. студентов у нас обучается

Здесь и нужен формат. Я сегодня слышал от коллег, если они хотят производственную практику использовать на своих предприятиях, если будет желание студентов, почему бы и нет. Хороший правильный процесс, потому что это приобретение опыта и возможность использовать уже на территории Беларуси, на площадке, на которой будут развиватьпроизводство, именно на нашей. Мы договоримся о мероприятиях. В рамках измененного законодательства это можно будет сделать, поэтому, мне кажется, перспективы очень хорошие. Совместные предприятия, где каждая из сторон вкладывает в развитие. Вы со своей стороны, мы со своей стороны. Это в целом даст результат конечному потребителю, кто будет получать этот продукт.

Проект "Виртуальный дом"

Я же не зря сказал про виртуальный дом. Хорошая идея - это для малого и среднего бизнеса. Сегодня мы узнали про мини-тракторы, про мини-комбайны, они давно востребованы.Бизнес должен получить информацию - принять решение, а мы должны создать условия. И вот эти условия позволят в рамках "виртуального дома" это делать. Я услышал у коллег, некоторыетоже предлагают какой-то другой формат. Новиртуальный дом - это облачное пространство. Наберите посмотреть - и сделайте выводы.