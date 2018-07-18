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Губернатор Минской области Анатолий Исаченко провел личный прием
Проблемные ситуации жителей Крупского района сегодня рассмотрел губернатор Минской области Анатолий Исаченко на личном приеме. Спектр вопросов - от трудоустройства и прав на имущество до благоустройства улиц и ремонта домов. Житель поселка Крупский Иван Мишин пожаловался на то, что с крыши дома протекает вода в его и соседские квартиры. Правда, после недавних ливней помещения остались сухими. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ЖКХ выясняла ситуацию на месте.
Таким образом, со слов хозяина квартиры, вода протекает с потолка и стен именно зимой. Свой вердикт по этому случаю вынес и руководитель центрального региона: ближе к холодной поре года проверить крышу еще раз.
Всего Анатолий Исаченко сегодня рассмотрел 10 вопросов. Следующий личный прием граждан губернатор Минской области проведет в первый день августа.
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