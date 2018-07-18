Губернатор Минской области Анатолий Исаченко провел личный прием

Проблемные ситуации жителей Крупского района сегодня рассмотрел губернатор Минской области Анатолий Исаченко на личном приеме. Спектр вопросов - от трудоустройства и прав на имущество до благоустройства улиц и ремонта домов. Житель поселка Крупский Иван Мишин пожаловался на то, что с крыши дома протекает вода в его и соседские квартиры. Правда, после недавних ливней помещения остались сухими. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ЖКХ выясняла ситуацию на месте.