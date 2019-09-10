Столичный регион: от промышленности до сельского хозяйства. Реконструкция местных автодорог, обустройство 2-й кольцевой, жилье в городах-спутниках, а также строительство больниц и поликлиник, когда откроет двери экорынок. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко в проекте "Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы".



