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Губернатор Минской области Анатолий Исаченко выслушал жителей Дзержинского района

Губернатор Минской области Анатолий Исаченко сегодня лично выслушал жителей Дзержинского района. В городе прошел выездной прием граждан. Среди десятка вопросов основным стала жилищно-коммунальная сфера. Жителей волнует тема социального жилья, границы земельных участков, имущественные сделки. Например, жителям деревни Черкасы мешают старые деревья вдоль дворов. На каждый вопрос председатель областного исполкома дал ответ.

Практика выездных приемов граждан эффективная. Многие вопросы решаются на местах. Некоторые требуют более детального изучения.

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