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Губернатор Минской области посетил детский дом семейного типа в поселке Чисть Молодечненского района
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Лукашенко о Сирии: Я уверен, что оппозиционные силы не будут рвать отношения с нами и с Россией
Президент Беларуси рассказал, где в стране будет размещен комплекс "Орешник"
Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси: Есть, и не один десяток боеголовок
"Экономика - это предприятия" - Президент о том, как идет перестройка белорусской экономики
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