Выслушать, разобраться и принять решение. Губернатор Минской области продолжает выездные приемы граждан. Сегодня в центре внимания Анатолия Исаченко - вопросы жителей города Крупки. Они касались своевременной выплаты зарплат и благоустройства дворовых территорий. Обратился к председателю облисполкома житель Крупок Фарук Самир. Выходец из Ливана живет и работает в райцентре 15 лет. И не может ввести в эксплуатацию новое кафе. Здание вышло за пределы территории земли, купленной с аукциона. Также были проблемы с санитарной и пожарной службами. При этом само кафе - это новые рабочие места и услуги общественного питания для местных жителей.



Анатолий Исаченко разобрался в ситуации на месте и принял решение найти законные способы посодействовать предпринимателю.



Всего председатель Минского облисполкома сегодня в Крупках рассмотрел около десятка вопросов. Часть из них решалась на месте, остальные взяты на контроль.