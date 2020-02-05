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Губернатор Минской области провел прием граждан в Червене

11 спорных вопросов от жителей Червенского, Минского и Березинского районов выслушал сегодня губернатор Минской области. Обращения к Александру Турчыну в основном касались земельных споров, строительства и приобретения в собственность жилья, коммунальных проблем, улучшения транспортного сообщения. По некоторым вопросам решения приняты сразу во время приема.

Личные приемы граждан Александр Турчин проводит каждый месяц. Если у вас имеется проблема или личный вопрос, его можно направить в Минский облисполком.

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