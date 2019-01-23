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Губернатор Минской области рассмотрел около десятка вопросов жителей Березинского района
Социально-экономическое развитие Березинского района и проблемные вопросы от жителей в центре внимания руководства Минской области.
Во время личного приема губернатор Анатолий Исаченко рассмотрел сегодня около десятка вопросов, большая часть - жилищно-коммунальная тема. Жители одного из домов пожаловались на влагу и плесень в квартирах. Помещения ремонтировали самостоятельно, но в здании, которому более полстолетия, протекает кровля. Срок капитального ремонта, по планам, 2020. Учитывая, что большая часть жильцов дома - пенсионеры, проживают инвалиды, губернатор принял решение о дополнительном финансировании, чтобы отремонтировать дом уже в этом году.
Практика выездных приемов граждан эффективная - многие вопросы решаются на местах. Такие встречи с председателем Миноблисполкома будут проходить в течение всего года. Очередной прием граждан планируется 5 февраля.
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