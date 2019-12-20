Губернатор Минской области встретился с заслуженными людьми региона

Поддержка бизнес-инициатив, создание спортивной инфраструктуры и перспективы развития всей спортивной сферы - только часть тем, которые прозвучали сегодня во время встречи губернатора Минской области Александра Турчина с почетными и заслуженными жителями региона. Среди них экс-руководители, музыканты, писатели, спортсмены. Они обсудили вопросы развития малых городов, поделились личным опытом. Кроме того, для гостей провели экскурсию по одному из крупнейших промышленных пунктов региона - заводе "БелДжи". Уже в течение шести лет там собирают легковые автомобили с пометкой "сделано в Беларуси".



Планируется, что такие встречи губернатора с заслуженными людьми региона станут регулярными.



