Губернатор Минской области выслушал жителей Червенского, Минского и Березинского районов

11 спорных вопросов от жителей Червенского, Минского и Березинского районов выслушал на неделе губернатор Минской области.Обращения к Александру Турчину в основном касались земельных споров, строительства и приобретения в собственность жилья, коммунальных проблем, улучшения транспортного сообщения. По некоторым вопросам решения приняты сразу во время приема. Остальные взяты на контроль.





