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Губернатор Могилевской области рассказал о развитии областного центра и Бобруйска
Строительство новых микрорайонов, корпусов больниц и детских садов - председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с активом региона рассказал о развитии Могилева и Бобруйска, передает БелТА.
Губернатор отметил, что за последние годы в областном центре было сделано немало, однако это не повод останавливаться. В этом году в Могилеве начнут строительство внутригородской кольцевой магистрали, которая пройдет от улицы Якубовского до улицы Королева. Начнутся ремонты по проспекту Димитрова, улицах Строителей и Комсомольской.
"Важнейшим для горожан объектом является строительство нового корпуса экстренной хирургии. Завершено строительство нового инфекционного корпуса. В январе - феврале будет введен радионуклидный корпус онкодиспансера, - рассказал Анатолий Исаченко. - Кроме этого, начнется строительство реабилитационного корпуса в детской областной больнице".
Прирастет город и новым детским садом на 240 мест в микрорайоне Стасово-Гришина. Проводятся проектные работы по строительству детских садов в микрорайонах Спутник-2, Казимировка, Соломинка-2, по ул. Гагарина и в Полыковичах.
Еще одним важным объектом для жителей всей области станет Музей воинской славы Могилевской области на Буйничском поле - к его строительству тоже планируют приступить в этом году. С такой инициативой к представителям власти обратились жители региона и общественные организации.
По словам губернатора Могилевской области, город Бобруйск отнесен к территориям ускоренного развития или так называемым городам "80+".
"В Бобруйске в этом году приступим к проектированию и началу строительства нового хирургического корпуса Бобруйской городской больницы им.В.О. Морзона. А в микрорайоне Кисилевичи будет построен детский сад на 240 мест", - отметил Анатолий Исаченко.
Кроме этого, в этом году планируется приступить к проектированию гребной базы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Также запланировано проведение текущего ремонта улиц Чонгарской, Урицкого, Береговой и Минской.
Анатолий Исаченко подчеркнул, что в области обеспечивается стабильное функционирование и развитие сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. Он также напомнил собравшимся один из ключевых постулатов, который озвучил Президент на VI Всебелорусском собрании. "Социальное государство - это наш неизменный национальный бренд", - сказал он.
Фото: БелТА
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