Губернатор области сегодня выслушал проблемы жителей Логойского района

Сегодня под особым вниманием губернатора - вопросы жителей Логойского района. Анатолий Исаченко рассмотрел обращения граждан во время личного приема. Основной темой стали жилищные вопросы. Так, например, семья Тарасевич стремится сохранить дом, где живет уже несколько десятилетий. Единственный вариант - приобрести здание у хозяйства "Косино", где работал их отец, однако после его смерти срок возможной рассрочки платежей изменили с 20 лет на 3. Менять свое решение в хозяйстве отказались.