3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Губернатор Пензенской области: Белорусские продукты очень качественные и вкусные
Белорусские продукты очень хорошие, качественные и вкусные. Таким впечатлением поделился губернатор Пензенской области России Олег Мельниченко в проекте "Актуальное интервью".
"В Пензе открыта и действует сеть магазинов "Щедрый бацька", - рассказал он. - Поэтому, я думаю, что будем наращивать сотрудничество в переработке. Переработка нам тоже интересна. Очень много различных сельскохозяйственных номенклатуру мы производим сами и перерабатываем, но тем не менее у вас очень хорошие молочные продукты, колбасные изделия. Кстати, брестские сыры - очень хорошие сыры. Брест - молодцы, они очень хорошо продвинулись в этом направлении. В сельхозпереработке у нас достаточно серьезные возможности для сотрудничества".
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов