Губернатор Пензенской области: Белорусские продукты очень качественные и вкусные

"В Пензе открыта и действует сеть магазинов "Щедрый бацька", - рассказал он. - Поэтому, я думаю, что будем наращивать сотрудничество в переработке. Переработка нам тоже интересна. Очень много различных сельскохозяйственных номенклатуру мы производим сами и перерабатываем, но тем не менее у вас очень хорошие молочные продукты, колбасные изделия. Кстати, брестские сыры - очень хорошие сыры. Брест - молодцы, они очень хорошо продвинулись в этом направлении. В сельхозпереработке у нас достаточно серьезные возможности для сотрудничества".