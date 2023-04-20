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Губернатор: Импорт из Беларуси в Санкт-Петербург в 2022 году вырос почти в полтора раза
Импорт из Беларуси в Петербург в прошлом году вырос почти в полтора раза, товаров импортировано на сумму 1,5 млрд долларов США, это почти на 50% больше, чем 2021 году. В результате Республика Беларусь поднялась с шестого на второе место среди стран, осуществляющих импорт в Санкт-Петербург. Такие цифры в "Актуальном интервью" привел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
II Белорусский продовольственной форум стал событием всероссийского масштаба, отметил он. "14-15 марта 2023 года в Петербурге состоялся II Белорусский продовольственной форум. Это эффективный переговорный формат для бизнеса, он собрал более чем 400 компаний из России и Беларуси, в полтора раза расширилась география российских участников. Были представлены 19 регионов России, а на полях форума российские торговые сети заключили контракты на поставку белорусского продовольствия на сумму более чем 14,5 млрд руб. - такой хороший результат. Петербург стал коммуникационной точкой для общения", - подчеркнул губернатор.
Смотрите "Актуальное интервью" ЗДЕСЬ
Мы развиваем сотрудничество по всем намеченным направлениям, выполняем поручения наших президентов. Кроме роста поставок продовольствия, Петербург увеличил закупки техники. Я могу назвать цифры. За прошлый год приобрели 2 800 единиц у белорусских производителей - большой объем.
Говоря о будущем, Александр Беглов отметил, что, выполняя поручение президента России, в городе на Неве готовы усиливать работу по дальнейшей интеграции. "Важно развить успех II Белорусского продовольственного форума на других двусторонних мероприятиях. Петербургский фармкластер готов расширить свои мощности в Республике Беларусь, об этом мы тоже будем говорить. Компания "Герофарм" ищет партнеров по локализации производства инсулинов Беларуси. Мы найдем этих партнеров", - уверен губернатор.
Кстати, есть конкретное предложение о сотрудничестве от других компаний нашего фармкластера. Мы заинтересованы локализовать в Петербурге производство 13 международных непатентованных наименований лекарств, которые выпускаются в Беларуси. Они хорошие и не выпускаются в России, но почему бы и нет? Надо этим тоже заниматься, о чем и говорят наши президенты.
Также Петербург заинтересован в размещении ремонтно-восстановительных производств для закупленной белорусской техники. Губернатор пояснил: "Сейчас покупаем много техники, и чтобы было сервисное обслуживание, чтобы это была постоянная работа и не искали других поставщиков, а работали непосредственно с белорусскими товарищами". Александр Беглов отметил, что идут очень хорошие поставки по тракторам и навесному оборудованию, поэтому он хочет не просто сервисные центры с поставкой белорусских запчастей, а полноценные локализованные производства. И общая задача - укрепить технологический суверенитет как России, так и Республики Беларусь.
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