Губернатора Санкт-Петербурга впечатлило Послание Александра Лукашенко белорусскому народу

Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова впечатлило Послание главы государства Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом он рассказал сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси, сообщаетБелТА.

"Меня очень впечатлило Послание Президента. Мы слышали, наблюдали. Очень искреннее Послание. Были ответы на все вопросы. Без каких-то полутонов, - сказал губернатор. - Было сказано так, как оно есть на самом деле. И очень важные слова были сказаны о независимости".



Александр Беглов также особо отметил подход главы государства к развитию Беларуси:

Он эволюционный, а не революционный. Именно эволюционный путь развития, о чем было сказано в Послании, впечатлил меня и моих коллег.





Александр Лукашенко 28 января обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление Президента продолжалось более двух с половиной часов и еще около часа он отвечал на вопросы участников мероприятия. Учитывая широкий круг участников мероприятия, высказаться могли не только депутаты и сенаторы, но и любой из 2,5 тысячи присутствовавших.

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