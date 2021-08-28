ГУБОП задержал жительницу Мозыря за слив данных силовиков и призывы выходить на протесты

Установлено, что в сентябре прошлого года женщина разместила в сомнительном телеграм-канале (он был признан экстремистским) персональные данные милиционеров, а также зазывала людей участвовать в митингах. Видимо, на нее повлияли деструктивные ресурсы, на которые она была подписана. Теперь возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении информации о частной жизни.