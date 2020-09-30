ГУБОПиК задержало "мирных" демонстрантов с коктейлями Молотова и арсеналом оружия

В МВД рассказали об очередном "мирном демонстранте", который планировал блокировать дороги с помощью коктейлей Молотова. Накануне воскресного протестного марша оперативники получили информацию, что 30-летний минчанин собирается блокировать дорожное движение, забросав транспорт коктейлями Молотова. Но планам помешали милиционеры - вечером 27 сентября фигуранта задержали по пути к местам скопления людей. В рюкзаке задержанного обнаружены две стеклянные бутылки с горючей смесью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства - более двух литров жидкостей для приготовления коктейлей Молотова.



И сегодня ГУБОП обнародовало оперативные фото и видеоматериалы, очень хорошо демонстрирующие, кто и для чего сидит в странных чатах телеграмма. Эти скриншоты, где молодчики договариваются сжигать киоски и личные автомобили милиционеров, - показательный пример. А это уже задержанные участники чатов. Нацистские татуировки и внешний вид молодых людей также отлично демонстрируют их взгляды на жизнь и то, какими методами они планируют проводить мирные протесты.



А этот арсенал сотрудники ГУБОП изъяли еще у одного мирного демонстранта. Патроны, винтовка с прицелом и другое оружие. Видимо, по мнению этих людей, такой классический набор должен быть у каждого протестующего.



