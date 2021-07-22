Gucci, Dior и Nike - самые популярные бренды 2021 года

Итальянский дом моды Gucci вновь стал самым популярным брендом в мире. Международные аналитики составили рейтинг на основе поисковых запросов о покупках в Google и соцсетях свыше 9 миллионов покупателей. На второй и третьей позициях в списке самых востребованных производителей одежды расположились Dior и Nike, которые поменялись местами по сравнению с прошлогодним рейтингом. Замкнули пятерку лидеров бренды Louis Vuitton и Prada.



