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Гудок тепловоза и стук колес - Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок
Гудком тепловоза и стуком колес начала летний сезон Детская железная дорога. "Столичный экспресс" будет курсировать по маршруту от станции Заслоново до Соснового бора. Первой поездка стала для локомотивной бригады. Управлять поездом доверили помощнику и машинисту, которые получили права накануне старта сезона. Перед этим они осваивали навыки управления на тренажерах.
Естественно, волнительно. Все-таки 66-й сезон. 66 лет со дня открытия. И мне выпала честь проехать первый рейс. Я уже достаточно опытный, я так считаю. И я уже привык к нашему тепловозу, к нашей Детской железной дороге. Да, мне было легко
Детская железная дорога - это еще и кузница кадров для большой магистрали. Особое внимание на открытии сезона уделили и безопасности.
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