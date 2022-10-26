Гулевич: 2022 год дал возможность переосмыслить подходы к подготовке войск

Новые подходы к обороне государства и методам ведения боя. На полигоне Осиповичский проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных сил. Новые вводные разработаны военными аналитиками с учетом направленности подготовки Вооруженных сил, а также опыта вооруженного противостояния в Украине.

Белорусские военные уже давно следят, как соседние страны проводят активную милитаризацию и наращивают военный контингент у наших границ. В этом году оперативный сбор командного состава включает большое количество рекомендаций, которые военные должны будут внедрить уже в ближайшее время.

Владимир Королев вместе с офицерским составом узнал о новых тактических эпизодах и передовых разработках.

Журналистам и командному составу сегодня показали лишь часть тех тактических эпизодов, которые применяются в современных вооруженных конфликтах. Большинство вводных - неотъемлемый итог любого военного противостояния. Именно на мелочах и нюансах будут сконцентрированы рекомендации, которые лягут в основу новых военных методичек.

Прошедший учебный год дал нам возможность переосмыслить подходы к подготовке войск. Это вопросы управления войсками, размещение пунктов управления в различных условиях, их защищенность, мобильность. Исходя из этого, сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений. Это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, уровней; средств связи, средств наблюдения, которые позволяют нашим войскам наблюдать за полем боя, управлять подчиненными огневыми средствами и выполнять огневые задачи. Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси

Разведка без контакта с противником

Обнаружили, доложили, отошли. Сегодня этот метод разведки устарел. Зачем подвергать военных опасности, если есть бесконтактный способ? Все чаще колонну техники встречают фотоловушки. Одна фиксирует проход машин, вторая подрывает колонну.

Урон для врага максимальный, потерь и риска для личного состава нет.

Первый этап специальной военной операции показал, что обе стороны недостаточно эффективно использовали средства разведки и наблюдения. Это проблемный вопрос, потому что их недостаточное было количество как с одной стороны, так и другой. Неисправная техника в основном бросалась, в лучшем случае она уничтожалась, а в худшем - становилась трофеем одной из противоборствующих сторон. Учитывая этот опыт, в Вооруженных силах началась планомерная закупка современных средств разведки и наблюдения. Дмитрий Черенков, замначальника управления - начальник отдела управления штаба и вооружения Министерства обороны Беларуси

Информация поступает от вышестоящего начальника, где нам представляется определенный опыт как со стороны Вооруженных сил Украины, так и со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Как сегодня была представлено уже главным управлением боевой подготовки, разработаны методические рекомендации, как положительные, так и отрицательные моменты, как все это использовать, внедрять в боевую подготовку наших подразделений и воинских частей. Александр Бас, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования

Большинство вводных основаны на опыте вооруженного противостояния в Украине

Современные методы ведения боя показали, что военную технику нужно дооборудовать. Некоторые лайфаки помогут личному составу выжить в сражении, а технике - дольше прослужить. Чистая физика и военная смекалка. Бревна на бампере помогают расчищать завалы на дороге, не повреждая автомобиль. Листы брони - от обстрела или осколков. Своя пассивная безопасность внедряется и танкам.

Здесь мы взяли опять же Украину. Например, на танке Т-72Б мы установили дополнительные кумулятивные экраны на боковых и кормовой частях корпуса танка, также на башнях танка. Опыт показал, что необходимо оборудовать экраны наполнителями из тугоплавких материалов - песок, может быть, камень, щебень, строительные материалы. Если вы обратили внимание, сзади танка имеется ведро. Это войсковым способом изготовлена тепловая ловушка, которая защищает от высокоточных боеприпасов с тепловой головкой наведения. Дмитрий Черенков, заместитель начальника управления - начальник отдела управления штаба и вооружения Министерства обороны Беларуси

Это не просто показ и изучение опыта. Рассматриваются различные варианты совершенствования как подготовки, так и выполнения задач. Потому что нестатичными являются формы и способы применения подразделений и воинских частей. И именно вот эта нестандартность применения и в различных условиях обстановки по большому счету определяет внезапность действий и во многом победу. Александр Науменко, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования

Ознакомят военных и с особенностями организации тылового обеспечения подразделений, особенностями действий спецподразделений, функционированием систем охраны и не только. Впрочем, не исключено, что часть обучающей информации была скрыта от глаз журналистов.

Оперативный сбор командного состава Вооруженных сил проходит ежегодно. Выработанные методы и новые вводные в последующем будут включены в учебную программу Минобороны. Учебный год у военных начинается в декабре.



