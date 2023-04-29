Гулевич: Проверка боеготовности демонстрирует, что Вооруженные Силы Беларуси готовы отразить любую агрессию

Тяжелая техника и стрельбы - в Беларуси продолжается проверка боевой готовности. На одном из полигонов Брестской области прошли бригадные тактические учения. По сути подразделения завершили этапы боевого слаживания, учебно-боевые задачи выполнены. Согласно замыслу, разведка обнаружила передовые силы противника и вступила в бой с основным дозором. Итог - противник понес потери и начал отходить. Глава Генштаба Беларуси в интервью отметил, почему проверка боеготовности носит такой масштабный характер. Напряженная обстановка, которая складывается вокруг границ нашей страны, требует держать руку на пульсе.

Боевая подготовка является основной составляющей деятельности войск. На это также накладывается напряженная обстановка, которая складывается у наших границ. Мы вынуждены реагировать на недружественные шаги со стороны наших соседей, которые проводят интенсивные мероприятия боевой подготовки. Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси

По словам начальника Генштаба, Вооруженные Силы Беларуси поддерживают тонус воинских частей и подразделений на достаточно высоком уровне. "Этому посвящена проверка, которая проводится по плану Государственного секретариата Совета безопасности на основании указаний Президента. Численность состава общевойскового соединения была приведена до штата военного времени - 6 тыс. человек. Сейчас мы перешли к завершающей стадии проверки - проведению бригадного тактического учения под руководством командующего войсками", - подчеркнул Виктор Гулевич.

Он отметил, что командиры всех степеней уверены в готовности своих войск к выполнению задач. По мнению начальника Генштаба, замысел учений, который был выработан командующим, очень интересен и многогранен: "Мероприятия проводятся в большом масштабе. Для учения задействовано пять полигонов. Отработка комплекса применения разнородных сил и средств дает возможность выполнить свои задачи всем родам войск проверяемого соединения".

Виктор Гулевич напомнил об учениях НАТО "Защитник Европы", а также учениях "Анаконда", которые пройдут на территории Польши. "Мы демонстрируем, что при необходимости наши войска готовы отразить любую агрессию, направленную против Беларуси. Об этом свидетельствует и замысел учений, согласно которому ведутся оборонительные бои на рубежах и наносится максимальное поражение наступающему противнику", - констатировал Виктор Гулевич.

Большое количество военнослужащих запаса к нам прибыло. Необходимо было их подготовить. Подразделения отработали незапланированные задачи. Нюанс в том, что противника ты не видишь, важна слаженность, все зависит от поставленных задач. Командир роты ВС Беларуси